Szczęsny popisał się sztuczką techniczną. „Pan Wojtek”

Na czwartek 27 maja przewidziano jeden oficjalny trening reprezentacji Polski, który rozpocznie się o godz. 17. Piłkarze jednak nie próżnują, od rana biorąc udział w gierkach. Nagrania z zabawy trafiły do mediów społecznościowych, a konkretnie na twitterowy kanał Łączy nas piłka.

Na jednym z nich widać, jak Wojciech Szczęsny przyjmuje piłkę, podbija ją kolanem i umieszcza na karku, po czym pakuje ją z pozycji leżącej do siatki. „Pan Wojtek” – podpisano. „Bohaterem” innego z materiałów był z kolei Mateusz Klichy, który z bliskiej odległości nie trafił do bramki.

Jak będą wyglądały przygotowania do Euro?

Przypomnijmy, zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca, a Polacy rozegrają w tym czasie dwa spotkania towarzyskie. Biało-Czerwoni najpierw 1 czerwca zmierzą się we Wrocławiu z Rosją, a tydzień później zagrają w Poznaniu z Islandią. Będzie to ostatni akord przygotowań do mistrzostw Europy.

Turniej wprawdzie oficjalnie rozpoczyna się w piątek 11 czerwca, ale podopieczni Paulo Sousy pierwsze spotkanie zagrają dopiero trzy dni później, ze Słowacją. Później w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

