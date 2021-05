To pewne – Gianluigi Donnarumma odejdzie z Milanu. Zła wiadomość dla polskiego bramkarza

Gianluigi Donnarumma gra w barwach Milanu od 14. roku życia. Swój debiut w Serie A zaliczył już w wieku 16 lat i od tamtego momentu jest kluczowym zawodnikiem Rossonerich. Zawodnik wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do klubu, ale jak widać nie przeszkodziło mu ono w podjęciu decyzji o zmianie pracodawcy.

Donnarumma odchodzi. Paolo Maldini potwierdza

Plotki o odejściu Donnarummy potwierdził były, legendarny zawodnik AC Milanu, Paolo Maldini, który obecnie pełni w klubie rolę dyrektora technicznego. – Chcemy podziękować wszystkim zawodnikom za to, co zrobili na boisku. Donnarumma dał z siebie wszystko w Milanie, był naszym liderem i jednym z kapitanów. Wiem, że niektórym ciężko jest to zaakceptować, ale nasze drogi się rozchodzą - powiedział Maldini w rozmowie z „Twitch Italia”.

To nie jest najlepsza informacja dla Wojciecha Szczęsnego, ponieważ pozyskaniem 22-letniego Włocha interesuje się między innymi Juventus, obecny klub Biało-Czerwonego bramkarza. Gdyby Donnarumma ostatecznie podpisał kontakt ze Starą Damą, Szczęsny miałby poważnego konkurenta w walce o grę w pierwszym składzie.

