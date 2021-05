Kamil Grosicki zostanie bez klubu. West Brom nie chce kontynuować współpracy

Stało się to, co od dłuższego czasu było do przewidzenia – West Bromwich Albion nie przedłuży kontraktu z Kamilem Grosickim. Umowa Polaka z angielskim klubem wygasa 30 czerwca 2021 roku.

Kamil Grosicki jest zawodnikiem usytuowanym jak najdalej od stwierdzenia „ważny i podstawowy zawodnik klubu”. Polak w trakcie całego sezonu wystąpił w sumie pięć razy, z czego tylko raz w pełnym wymiarze czasowym. Reprezentant Polski podczas 224 minut na murawie zaliczył dwie asysty. Słaba pozycja w klubie zaowocowała brakiem powołania na Euro 2020. Choć zasada „kto nie gra w klubie, nie gra w reprezentacji” jest dosyć powszechna i logiczna, znalazło się spore grono osób, które krytycznie podeszły do decyzji Paula Sousy. Bardzo dosadnie wypowiedział się o niej agent Grosickiego. – Nie podoba mi się ta decyzja Paula Sousy. Jestem zażenowany. Myślę, że Portugalczyk po prostu nie zna polskich piłkarzy – powiedział Daniel Kaniewski. Koniec przygody w West Bromie. Klub nie przedłuży kontraktu O tym, że klub nie przedłuży umowy z Grosickim, powiadomiono na oficjalnej stronie West Bromu. W zbiorczej informacji prasowej podano zawodników, którzy pozostaną w klubie, a także tych, dla których nie ma już miejsca w szeregach The Baggies. „Skrzydłowi Kamil Grosicki i Kyle Edwards (...) opuszczą klub wraz z końcem kontraktu” – napisano. Wychodzi na to, ze Grosicki będzie od 30 czerwca wolnym zawodnikiem. Gdzie trafi Polak? Możliwe, że dowiemy się tego już w najbliższych tygodniach. Czytaj też:

