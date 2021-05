Wiadomo, dlaczego firma Nike zerwała współpracę z Neymarem. Chodzi o napaść seksualną

Neymar jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców na świecie. Nic więc dziwnego, że o współpracę z Brazylijczykiem zabiegają duże firmy. W sierpniu 2020 głośno było o zerwaniu umowy z koncernem Nike, który rozstał się z graczem PSG bez podania uzasadnienia. Teraz „Wall Street Journal” ujawnił powody tej decyzji.

Neymar dopuścił się napaści seksualnej?

Jak się okazuje, w 2018 roku firma otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu, do którego miało dojść dwa lata wcześniej. Sprawa dotyczyła właśnie Neymara, a dokładnie zarzutów o napaść seksualną, której miał dopuścić się piłkarz. Ofiarą miała być pracownica firmy, którą Brazylijczyk rzekomo próbował zmusić do seksu. Ten odmówił współpracy w postępowaniu, co miało być bezpośrednim powodem zerwania współpracy przez Nike.

Po ujawnieniu informacji o powodach zakończonej współpracy rzecznik prasowy Neymara wydał oświadczenie. „Neymar będzie bronił się przed bezpodstawnymi atakami, jeśli jakiekolwiek roszczenia zostaną przedstawione, co do tej pory nie miało miejsca” – przekazał w komunikacie. Jak dodał, nie doszło do żadnej napaści seksualnej, a Brazylijczyk rozstał się z Nike z „powodów komercyjnych" .

Przypomnijmy, nie są to pierwsze zarzuty o napaść seksualną stawiane Neymarowi. Dwa lata temu Najila Trindade oskarżyła go o gwałt, ale dochodzenie umorzono z powodu braku dowodów.

