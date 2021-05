Inter Mediolan ma nowego trenera. Prezes Lazio „rozczarowany”

Drużyny występujące w Serie A czeka sporo zmian. Gennaro Gattuso po rozczarowującej końcówce sezonu został zwolniony z Napoli, ale już po dwóch dniach został zatrudniony przez Fiorentinę. Ze swoim stanowiskiem pożegnał się także Antonio Conte, który razem z Interem Mediolan wywalczył mistrzostwo Włoch. Władze z San Siro postanowiły jednak rozwiązać umowę z włoskim szkoleniowcem w ramach poszukiwania oszczędności.

Inzaghi odchodzi z Lazio

Conte zastąpi Simone Inzaghi, który przez ostatnie pięć lat prowadził Lazio. Razem z Biancocelesti wywalczył Puchar Włoch i dwa triumfy w krajowym Superpucharze oraz wprowadził zespół do Ligi Mistrzów po 13-letniej przerwie. Prezes rzymskiego klubu Claudio Lotito zabiegał więc o przedłużenie kontraktu z byłym piłkarzem.

Jak podaje Sky Italia, prezes klubu i trener doszli nawet do ustnego porozumienia w sprawie podpisania nowej umowy. Panowie spotkali się w środę 27 maja. – Umowa była gotowa, podpisałem ją – przekazał Lotito cytowany przez „CalcioMercato”.

Jak się okazało, z Inzaghim w tym samym czasie skontaktowały się władze Interu, które przekonały Włocha do zmiany miejsca pracy. Taki obrót spraw zdenerwował Lotito. – Byłem rozczarowany na poziomie osobistym. Z dnia na dzień zmienił zdanie – przekazał. – Gdyby powiedział mi o tym poprzedniego wieczoru, to nie przygotowałbym umowy do podpisania – dodał.

