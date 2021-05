Nie tylko Liga Mistrzów. Dziś finał walki o ostatnie wolne miejsce w Premier League

Play-offy Championship to jedne z najbardziej emocjonujących rozgrywek w angielskim futbolu. Cztery drużyny z zaplecza Premier League (miejsca od 3 do 6) walczą co roku o ostatnie miejsce w piłkarskiej elicie na Wyspach. Faza pucharowa składa się z półfinałowych dwumeczów (trzecie miejsce z szóstym i czwarte z piątym) i wielkiego finału na Wembley, który wyłoni ostatniego beniaminka nachodzącej kampanii najlepszej ligi angielskiej.

Brentford i Swansea w walce o piłkarską elitę

W finale na Wembley zmierzą się Brentford i Swansea, odpowiednio trzecia i czwarta drużyna tabeli Championship. The Bees walczą o powrót do piłkarskiej elity, ponieważ ostatni raz grali w niej aż 74 lata temu. Swansea ostatni raz występowało w Premier League trzy lata temu. Na szali, oprócz grania w prestiżowej lidze, postawione są ogromne pieniądze, ponieważ potencjalnego zwycięzcę czeka około 178 milionów funtów zysku.

Łabędzie grały do tej pory w finale play-offów tylko raz. W sezonie 2010-2011 zmierzyli się w walce o awans z Reading i wygrali to spotkanie 4:2. Ich szkoleniowcem był wtedy Brendan Rodgers, obecny trener Leicester City, które w tym roku wygrało Puchar Anglii.

Brentford – Swansea. Gdzie oglądać spotkanie?

Na trzeciego szczęśliwca, który zagra w piłkarskiej elicie, czekają już Norwich i Watford. Te drużyny wywalczyły sobie bezpośrednią promocję do ligi angielskiej dzięki zajęciu pierwszego i drugiego miejsca w tabeli Champioship. Mecz o awans do Premier League odbędzie się w sobotę 29 maja, o godzinie 16. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Czytaj też:

Czas na finał Ligi Mistrzów. Manchester City i Chelsea zagrają na „Stadionie Smoka”