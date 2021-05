Finał Ligi Mistrzów. Manchester City zagra z Chelsea. Gdzie oglądać spotkanie?

Trwa końcowe odliczanie do pierwszego gwizdka sędziego na Estadio de Dragao w Portugalii. Do walki w finale staną dwa angielskie kluby – Manchester City i Chelsea. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, która rozpocznie się o godzinie 21.

29 maja odbędzie się 66. finał najważniejszych klubowych rozgrywek europejskich. Po raz trzeci w historii zmierzą się w nim tylko angielskie kluby. Tym razem będą to Manchester City i Chelsea. Ostatni raz dwa angielskie kluby grały w wielkim finale Ligi Mistrzów niedawno, bo w 2019 roku. Liverpool pokonał wtedy Tottenham 2:0 i sięgnął po to prestiżowe trofeum szósty raz w historii klubu. Chelsea w tym samy roku wygrała europejskie rozgrywki drugiego szczebla. W Lidze Europy pokonała swojego miastowego przeciwnika Arsenal 4:1. Raptem dwa lata później The Blues grają o najważniejsze trofeum w międzynarodowej karierze klubowej. Ich przeciwnikiem jest potężny Manchester City, który został właśnie po raz kolejny mistrzem Anglii. Podopieczni Pepa Guardioli jeszcze nigdy nie wygrali Ligi Mistrzów w barwach The Citizens, także na pewno są wysoce zmotywowani do tego, aby stało się to właśnie 29 maja w sobotę. Manchester City – Chelsea. Transmisja TV, relacja online Mecz rozpocznie się w sobotę 29 maja, o godzinie 21. Transmisję można śledzić na TVP 1 i Polsat Sport Premium 1. Zapraszamy również do śledzenia naszej relacji na żywo (live) na sport.wprost.pl. Czytaj też:

Brentford zwycięża w finale na Wembley. Pszczoły meldują się w Premier League