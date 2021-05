Lewandowski został zapytany o ewentualny transfer. „Mam otwarty umysł”

Chociaż kontrakt Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa dopiero w 2023 roku, to Polak i tak od pewnego czasu jest łączony z innymi klubami. Zagraniczne serwisy spekulowały, że kapitan reprezentacji odejdzie do Chelsea lub Manchesteru City, czyli finalistów zakończonej niedawno Ligi Mistrzów. Sam zainteresowany do tej pory nie komentował otwarcie tych doniesień, przez co jego ostatnia wypowiedź na antenie francuskiego Canal+ podsyciła spekulacje.

Lewandowski za Mbappe?

Kylian Mbappe prawdopodobnie wkrótce odejdzie z Paris Saint-Germain i podpisze kontrakt z Realem Madryt. Francuscy dziennikarze zaczęli więc zastanawiać się, kto zastąpi bramkostrzelnego zawodnika, a niektórzy zaczęli wskazywać właśnie na Lewandowskiego. – Moja przyszłość? Mam otwarty umysł – powiedział Polak cytowany przez le10sport.com.

Snajper Bayernu Monachium zaznaczył przy tym, że dobrze czuje się w klubie z Bawarii. – To wielki klub, a miasto jest wspaniałe. Zawsze jednak jestem ciekaw nowego języka, nowej kultury. Ale czy ją poznam jako piłkarz, czy po zakończeniu kariery, to tego sam nie wiem – dodał.

Póki co Lewandowski skupia się na przygotowaniach do mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 11 czerwca. Wcześniej Polacy rozegrają dwa spotkania towarzyskie: z Rosją i Islandią, po których zakończą zgrupowanie w Opalenicy i przeniosą się do Sopotu.

