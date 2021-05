La Liga. Sergio Aguero oficjalnie zawodnikiem Barcelony. Dwa lata kontraktu dla Argentyńczyka

Sergio Aguero trafił do Manchesteru City na początku sezonu 11/12. Podczas 10 lat gry w tym klubie, Argentyńczyk stał się jego absolutną legendą. Napastnik zagrał w barwach The Citizens 390 spotkań, podczas których zdobył 260 bramek i 73 asysty. Aguero jest pięciokrotnym mistrzem Anglii i sześciokrotnym zdobywcą Pucharu Ligi Angielskiej. W sezonie 14/15 wywalczył on indywidualny tytuł króla strzelców Premier League.

Dwuletni kontrakt w Barcelonie

O transferze Sergio Aguero do Barcelony mówiło się w mediach już od paru tygodni. Argentyńczyk odchodzi z Manchesteru City wraz z upłynięciem jego kontraktu. Chęć odejścia jest podyktowana potrzebą zmiany otoczenia. 32-latek trafi do Barcelony na conajmniej dwa lata. Zawodnik ostatni raz w lidze hiszpańskiej grał dekadę temu. W Dumie Katalonii czeka na niego ojciec chrzestny jego dziecka – Leo Messi. Ta relacja pomiędzy zawodnikami może okazać się kluczowa w kwestii pozostania legendarnego zawodnika Barcelony w klubie.

Niespełnione obietnice

Sergio Aguero odchodzi z Manchesteru City zapewne z lekkim niedosytem. Agrentyńczyk 7 lat temu obiecał, że opuści angielski klub dopiero wtedy, kiedy wspólnie wygrają Ligę Mistrzów. Wydawało się, że ten scenariusz może się faktycznie spełnić, ponieważ 29 maja w sobotę, zawodnik zagrał w finale tych europejskich rozgrywek. Niestety, The Citizens nie zdołali zwyciężyć spotkania, a Aguero odchodzi ze swojego ukochanego klubu bez obiecanego triumfu w Lidze Mistrzów.

twitterCzytaj też:

Meczyki.pl: Paweł Wszołek opuści Legię Warszawa. Kierunek Bundesliga