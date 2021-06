Oficjalnie: Copa America 2021 jednak w Brazylii. Dwóch poprzednich organizatorów zrezygnowało

Po tym jak dwa inne kraje zrezygnowały z organizacji turnieju, federacja CONMEBOL postanowiła przekazać tegoroczne Copa America Brazylii. Mimo iż turniej rozpocznie się za 12 dni (13 czerwca), ostatecznego gospodarza wyłoniono dopiero teraz. Federacja CONMEBOL póki co nie podała jednak miast, w których będą rozgrywane mecze. Ma to związek z faktem, że po rezygnacji dwóch uprzednio wyłonionych organizatorów istniała nawet szansa na odwołanie tegorocznych rozgrywek.

Niespokojna Kolumbia

Copa America 2021 pierwotnie miało odbyć się w Kolumbii, jednak ta wycofała się już w maju. Tamtejszy rząd uczynił to w obawie przed falą protestów, jakie prawdopodobnie odbyłyby się na ulicach największych miast. Mieszkańcy domagają się bowiem reform gospodarczych i społecznych oraz rezygnacji obecnego prezydenta Ivana Duque Marqueza. Zorganizowanie imprezy piłkarskiej w tym trudnym dla Kolumbii okresie mogłoby skrajnie zaognić i tak gorące nastroje obywateli.

Koronawirus pokrzyżował plany

W reakcji na tę decyzję gotowość do przejęcia roli gospodarza zgłosiła Argentyna. 31 maja okazało się jednak, że i ten kraj musiał zmienić plany co do Copa America. Tym razem przeszkodziła pandemia koronawirusa, która w Argentynie nadal zbiera niepokojąco duże żniwa. W ostatnich dniach sytuacja pogorszyła się na tyle, że argentyński rząd zdecydował się na wprowadzenie surowych obostrzeń oraz lockdown, który sparaliżowałby logistykę turnieju.

Tegoroczne Copa America będzie więc drugim z rzędu, które zorganizują Brazylijczycy, naturalnie uznawani także za faworytów do zwycięstwa w całych rozgrywkach. W grupie B zmierzą się z Kolumbią, Ekwadorem, Peru oraz Wenezuelą. W grupie A zagrają natomiast Argentyna, Boliwia, Chwile, Paragwaj i Urugwaj. Turniej będzie transmitowany przez Telewizję Polską.

Czytaj też:

Hermetyczni i nieskuteczni, ale pod dużą presją. Reprezentacja Rosji w przeddzień Euro 2020