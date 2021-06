Anglia osłabiona przed Euro 2020. Gwiazdor Manchesteru United nie pojedzie na turniej

Wychowanek Manchesteru United postanowił bowiem wycofać się z kadry powołanej przez Garetha Southgate’a, aby najbliższe tygodnie poświęcić na leczenie marcowej kontuzji, której skutki uboczne odczuwa do dziś. Czerwone Diabły nie podały jednak dokładnych przyczyn takiej decyzji podjętej przez piłkarza.

Niespodziewana gwiazda

„Występy Masona planowaliśmy ostrożnie. Tak, aby w możliwie największym wymiarze czasu był do dyspozycji trenera w trakcie trudnego sezonu 2020/21. Kolejny okres intensywnej gry mógłby niekorzystnie wpłynąć na jego zdrowie. Dlatego zawodnik nie uda się z reprezentacją Anglii na turniej i poświęci ten czas na zregenerowanie sił i dojście do zdrowia” – czytamy w oficjalnym komunikacie Manchesteru United.

Co ciekawe, w końcówce sezonu to nie Edinson Cavani ani nie Bruno Fernandes najbardziej imponowali formą, lecz Anglik właśnie. Trener Solskjaer pozwalał mu grać bliżej szesnastki lub nawet w roli środkowego napastnika, a Greenwood odwdzięczał się doskonałą formą. W ostatniej kolejce Premier League co prawda nie wystąpił, lecz w poprzednich dziewięciu seriach gier statystyki miał wręcz znakomite – mówimy bowiem o sześciu golach i jednej asyście.

Nie zdążył zabłysnąć

W reprezentacji Anglii natomiast wychowanek Manchesteru jeszcze nie zaznaczył swego miejsca tak wyraźnie. Dotychczas w seniorskim zespole zagrał zaledwie raz – we wrześniu ubiegłego roku dostał od trenera Southgate’a zaledwie 12 minut. Wówczas jednak Greenwood nie prezentował się tak okazale, dlatego ominął kilka kolejnych spotkań i dopiero ostatnio wrócił do łask selekcjonera.

Kibice drużyny Synów Albionu nie powinni się jednak martwić o jej los. W kolejce do gry przed Greenwoodem na pewno byłoby jeszcze kilku innych znakomitych piłkarzy, takich jak Raheem Sterling, Jadon Sancho, Phil Foden czy nawet Jack Grealish.

