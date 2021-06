Długo się zastanawiał, ale w końcu podjął decyzję. Wiemy, gdzie Leo Messi zagra w przyszłym sezonie

Sergio Aguero namówił Messiego?

Informacje na ten temat przekazał Niccolo Schira. Dziennikarz twierdzi, iż Argentyńczyk przedłuży swój kontrakt z Dumą Katalonii o kolejne 2 lata, czyli do 2023 roku. Mimo że kwestia ta nie została jeszcze potwierdzona przez sam klub, taki scenariusz wydaje się być całkiem logiczny. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że 31 maja z Manchesteru City sprowadzono Sergio Aguero, bliskiego przyjaciela Messiego.

– Mam nadzieję grać z Messim. Jest teraz wokół niego dużo zamieszania, a dotyczy to jego decyzji o pozostaniu w klubie. Myślę, że będzie kontynuował grę tutaj – powiedział wymownie sam Aguero przy okazji swej prezentacji w zespole Blaugrany. Ta miała miejsce dwa dni temu, 31 maja.

Póki co natomiast tajemnicą owiane są finansowe szczegóły nowej umowy, jaką „La Pulga” miałby podpisać z Dumą Katalonii.

Messi nie zakończy kariery w Barcelonie

Co ciekawe jednak, Argentyńczyk nie zamierza kończyć zawodniczej kariery w bordowo-granatowych barwach. Co prawda mówił o tym wielokrotnie, jednak często podkreślał też chęć powrotu do ojczyzny na ostatnie lata swojej piłkarskiej kariery. Wygląda na to, że ostatecznie jeszcze zmienił plany. Według portalu „Doble Amarilla” w 2023 roku Messi przeniesie się do MLS, gdzie zagra w założonym przez Davida Beckhama Interze Miami.

Do tego czasu fani Barcelony mogą spać spokojnie. Zdaje się, że przeminęły już czasy, kiedy gwiazdor (słusznie) frustrował się ze względu na złe zarządzanie, słabe transfery oraz męczącą atmosferę wokół klubu.

