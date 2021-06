Franciszek Smuda wraca do pracy. Poprowadzi klub z krakowskiej ligi okręgowej

Franciszek SMuda nie pracował z żadnym seniorskim zespołem, od kiedy odszedł z Górnika Łęczna na początku kwietnia 2019 roku. W międzyczasie za to, przez bardzo krótki okres, współpracował z Podhalem Nowy Targ, a dokładniej z jego akademią, NHP Podhale. Teraz wraca do swojego ulubionego zawodu - jego zatrudnienie ogłoszono na oficjalnej stronie internetowej krakowskiego klubu.

Liga okręgowa to nie problem - twierdzi Smuda

– Znam Wojtka Kwietnia (właściciela Wieczystej – przyp. red.) od dłuższego czasu i chętnie mu pomogę. Liga okręgowa to dla mnie nie problem, ponieważ klub funkcjonuje w pełni profesjonalnie – przekonuje sam trener na łamach Sportowefakty.wp.pl.

Mimo że przyjście Franciszka Smudy zostało ogłoszone już teraz, a do finiszu sezonu ligi okręgowej zostały jeszcze cztery kolejki, ma on rozpocząć pracę od 1 lipca bieżącego roku. Do tego momentu zespół poprowadzi Rafał Jędraszczyk, który do niedawna pełnił funkcję asystenta Przemysława Cecherza, zwolnionego z Wieczystej 2 czerwca.

Szokujące zwolnienie

Sama zmiana szkoleniowca w Wieczystej jest czymś nieoczywistym. Dotychczasowy trener notował z nią bardzo dobre wyniki, dzięki czemu już w tej chwili krakowianie są pewni awansu do IV ligi. Nad drugą Prądniczanką mają aż 13 punktów przewagi, więc nawet z matematycznego punktu widzenia Wieczystej nic złego nie może się stać.

To jednak nie rezultaty sprawiły, że Wojciech Kwiecień zadecydował o zwolnieniu Cecherza, lecz wywiad, którego ten udzielił 2 czerwca „Przeglądowi Sportowemu”. Była to bardzo obszerna rozmowa, a trener zdradził w niej wiele detali, między innymi o próbie zakontraktowania Wesleya Sneijdera czy Lukasa Podolskiego. Nie szczędził też mnóstwa innych informacji o wewnętrznych sprawach klubu.

Właśnie to przeważyło szalę na niekorzyść Cecherza. Właścicielowi Wieczystej nie spodobało się szczegółowe opowiadanie o tym jak funkcjonuje klub, dlatego jeszcze tego samego dnia wręczył szkoleniowcowi wypowiedzenie.

Ambitne cele Wieczystej

Teraz to przed Franciszkiem Smudą postawiono ambitny plan dalszego rozwijania klubu. A zatem – prawdopodobnie – awansu na jeszcze wyższy poziom rozgrywkowy. Mimo statusu beniaminka, jego drużyna powinna być postrzegana jako faworyt. Choćby ze względu na fakt, jak doświadczeni piłkarze w niej występują. Mowa o Radosławie Majewski, Sławomirze Peszko, Emmanuelu Kumahu, Michale Miśkiewiczu czy Jakubie Bąku.

