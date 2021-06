Ukraińska tiki-taka. Piękna akcja podopiecznych Andrija Szewczenki. Mamy nagranie

Tiki-taka to styl gry kojarzony głównie z Barceloną za czasów Pepa Guardioli. Reprezentacja Ukrainy podczas poniedziałkowego meczu towarzyskiego z Cyprem dała mocny argument ku temu, by ich gra też była w tym kontekście brana pod uwagę.

Ukraińska tiki-taka. Akcja marzeń podopiecznych Szewczenki

Akcja marzeń reprezentacji Ukrainy rozpoczęła się od Marlosa, który był osią całej sytuacji. Piłkarz podał do Jarmolenki, otrzymał piłkę zwrotną, skierował ją do Zinczenki, ponownie dostał piłkę pod swoje nogi i wyłożył Jaremczukowi do pustej bramki. Było to dla podopiecznych Szewczenki już trzecie trafienie w tym spotkaniu. Wcześniej do bramki rywala trafiali Jarmolenko i Zinczenko, obaj z rzutów karnych. Ostateczny wynik meczu został ustalony ponownie przez Jarmolenkę w 65. minucie (4:0).

Reprezentacja Ukrainy rozpocznie swoje zmagania na mistrzostwach Europy 13 czerwca meczem z Holandią. Następnie piłkarze Szewczenki zmierzą się 17 czerwca z Macedonią Północną, a na sam koniec czeka ich potyczka z Austrią.

