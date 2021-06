Niespodzianka dla fanów Lewandowskiego. Marka 4F wypuściła koszulki z nazwiskiem piłkarza

Robert Lewandowski i jego żona stali się ambasadorami 4F, a klienci sklepów tej marki mogą kupić chociażby bluzy dresowe, koszulki czy spodnie sygnowane nazwiskiem Anny Lewandowskiej. Po ubrania wspomnianej firmy chętnie sięga również kapitan polskiej reprezentacji, który na swoim Instagramie promował ostatnio T-shirt z kolekcji limitowanej.

Koszulka kibica jest dostępna w dwóch wariantach: dla mężczyzn i dla dzieci. Pierwszy model kosztuje 99,99 zł, a drugi 59,99. Na froncie umieszczono nadruk orła wykonany techniką żelowo, a na plecach nazwisko snajpera Bayernu Monachium oraz numer, z którym występuje w klubie i reprezentacji, czyli 9. T-shirt wykonano z miękkiej w dotyku, elastycznej dzianiny z wysoką zawartością bawełny. Produkt jest dostępny w sześciu rozmiarach i tylko jednym kolorze – białym. Koszulkę można zamawiać już w sklepie internetowym 4F.

Przypomnijmy, kadra narodowa występuje w koszulkach marki Nike, a nowy krój trykotów został zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku. PZPN postawił na powrót do klasyki, czego wyrazem jest chociażby godło narodowe umieszczone w centralnej części koszulki. To nawiązanie stylem do lat 70. i 80., które obfitowały w sukcesy reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej.

Czytaj też:

Szpakowski musiał uspokoić nerwy. Komentował i palił papierosa naraz. Uchwyciła to kamera TVP