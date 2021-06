Ostatnia kolejka Fortuna 1. ligi za nami. Wiemy kto zagra w Ekstraklasie lub powalczy o nią w barażach

W cieniu Euro toczyła się ostatnia kolejka piłkarskiej Fortuna 1. ligi. Co prawda do rozegrania zostały jeszcze baraże o awans do Ekstraklasy, ale już po dzisiejszych spotkaniach znamy dwa z trzech zespołów, które wywalczyły promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Fortuna 1. liga była w tym sezonie wyjątkowo ciekawa, ponieważ do ostatniej kolejki ważyły się losy dotyczące tego, kto bezpośrednio awansuje do Ekstraklasy bez konieczności gry w barażach. Wiemy już, że tymi szczęśliwcami są Radomiak Radom oraz Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Co ciekawe Radomianie pod koniec rozgrywek wyprzedzili w tabeli drużynę z małopolski, choć ta zajmowała fotel lidera przez większą część sezonu. Fortuna 1. liga. Radomiak i Termalica awansowały do Ekstraklasy! Drużyna Dariusza Banasika pokonała Koronę Kielce 2:0 w stosunkowo łatwym meczu. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 2. minucie, a gola strzelił Dawid Abramowicz. Jeszcze przed przerwą do siatki trafił Mateusz Radecki. Pierwsza połowa była obrazem dominacji Radomiaka, której przeciwnicy nie potrafili się przeciwstawić. Zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, ponieważ Damian Gąska trafił w słupek. Mimo słabej końcówki sezonu – Termalica wygrała zaledwie trzy z ostatnich 10 starć – zespół ten skończył rozgrywki Fortuna 1. ligi jako wicelider. W ostatniej kolejce podopieczni Mariusza Lewandowskiego zremisowali 0:0 ze Stomilem Olsztyn, choć trzeba przyznać, że niemal w każdym aspekcie gry podporządkowali sobie przeciwników, co potwierdzają statystyki: 71-29 proc. posiadania piłki na korzyść niecieczan, 13-4 w strzałach i 7-4 w rzutach rożnych to liczby mówiące wszystko. Choć oczywiście trener Termaliki z bezbramkowego remisu na pewno się nie cieszył. Fortuna 1. liga. Kto powalczy w barażach o promocję do Ekstraklasy? W barażach zagrają natomiast zespoły z miejsc trzy-sześć, czyli kolejno: GKS Tychy, Arka Gdynia, ŁKS Łódź i Górnik Łęczna. Poniżej przedstawiamy rozpiskę meczów barażowych. Oba starcia półfinałowe odbędą się 16 czerwca, finał zaplanowano zaś na 20 czerwca. 18:00 - GKS Tychy vs Górnik Łęczna (16 czerwca)

20:30 - Arka Gdynia vs ŁKS Łódź (16 czerwca) Fortuna 1. liga. Komplet wyników ostatniej kolejki Termalica Brukt-Bet Nieciecza – Stomil Olsztyn 0:0

Chrobry Głogów – Arka Gdynia 0:3

GKS Jastrzębie – Resovia Rzeszów 2:1

GKS Tychy – ŁKS Łódź 1:1

Górnik Łęczna – Sandecja Nowy Sącz 3:0

Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec 1:1

Puszcza Niepołomice – GKS Bełchatów 2:0

Radomiak Radom – Korona Kielce 2:0

