Widzew Łódź zmienia właściciela! Kim jest Tomasz Stamirowski i czego można się po nim spodziewać?

O tej wielkiej i bardzo ważnej dla Widzewa zmianie poinformował na Twitterze Zbigniew Boniek. – Pan Stamirowski będzie nowym właścicielem klubu. Trzymam kciuki i powodzenia – napisał prezes PZPN, który sam niegdyś reprezentował barwy tej drużyny.

Fortuna 1. liga. Tomasz Stamirowski będzie prezesem Widzewa

Z kolei na oficjalnej stronie internetowej Widzewa pojawił się krótki, aczkolwiek konkretny komunikat: „Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź, podczas obrad w dniu 13 czerwca 2021 roku, podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu Stowarzyszenia do zawarcia umowy inwestycyjnej z panem Tomaszem Stamirowskim. Finalizacja transakcji odbędzie się w ciągu kilku najbliższych dni. Pan Tomasz Stamirowski zostanie większościowym udziałowcem Spółki. Tomasz Stamirowski obejmie 79% nowo wyemitowanych akcji Spółki, pozostałe 21% akcji pozostanie pod kontrolą Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź”.

Przejęcie klubu przez biznesmena nie jest wydarzeniem niespodziewanym, ponieważ o takim scenariuszu mówiło się już w maju tego roku. Wtedy też Stamirowski udzielił wywiadu, w którym zdradzał swoje plany, które chciałby realizować po ewentualnym przejęciu Widzewa.

Fortuna 1. liga. Kim jest Tomasz Stamirowski i jakie ma plany wobec Widzewa?

– Zapewne byłbym w stanie zapewnić finansowanie na poziomie 2-3 milionów rocznie przez kolejne pięć lat, co pozwoliłoby dotrzeć na poziom Ekstraklasy i zbudować solidny organizacyjnie klub. Inwestycję traktowałbym długoterminowo i starałbym się pozyskać kolejnego partnera, który zainwestowałby większe środki, pozwalające walczyć o mistrzostwo – mówił w majowym wywiadzie dla portalu widzew24.pl

Wtedy jeszcze Stamirowski wahał się co do chęci przejęcia władzy w klubie, dziś to już niemal pewne, że tak się stanie. Niezależnie od tego, jakie decyzje ostatecznie podejmie, będzie musiał uporządkować w RTS-ie wiele spraw. Zdaje się, że pierwszy zespół wymaga rewolucji kadrowej, potrzeba też większej stabilizacji w pionie sportowym oraz lepszego zarządzania finansami RTS-u, ponieważ Martyna Pajączek ponoć zostawiła je w fatalnym stanie.

Stamirowski to człowiek blisko związany z klubem. Obecnie jest członkiem zarządu funduszu Avallon, który z kolei sponsoruje akademię Widzewa. Wcześniej zaś pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź.

