Euro 2020. Hiszpania - Szwecja. Skład Szwecji na drugi mecz grupy E

Zanim Biało-Czerwoni zagrają w mistrzostwach Europy z Hiszpanią oraz Szwecją, najpierw te drużyny zmierzą się ze sobą. Faworytami są podopieczni Luisa Enrique, którzy dodatkowo zagrają na znajomym terenie – starcie to zostanie rozegrane w Sewilli na Estadio de la Cartuja. Drużyna Szwecji wybiegnie w następującym składzie:

W bramce:

Robin Olsen

Na obronie:

Ludwig Augustinsson

Marcus Danielson

Victor Nilsson Lindeloef

Mikael Lustig

W pomocy:

Emil Forsberg

Kristoffer Olsson

Albin Ekdal

Sebastian Larsson

Na ataku:

Marcus Berg

Alexander Isak

Euro 2020. Hiszpania – Szwecja zmierzą się w grupie E

Mimo że Hiszpania nie ma już w swoim składzie takich geniuszy jak Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Silva czy David Villa, to i tak jest w stanie mocno namieszać w tegorocznych mistrzostwach Europy. Z kolei Szwedzi muszą radzić sobie bez swojej największej gwiazdy – Zlatana Ibrahimovicia. Mimo iż ma on już 40 lat, to w ubiegłym sezonie był w znakomitej formie, wystąpił bowiem w 19 meczach Serie A, w których strzelił 15 goli i dodaj do nich dwie asysty. Ostatecznie z turnieju wykluczyła go kontuzja kolana.

Luis Enrique natomiast kontynuuje swoją rewolucyjną misję. Pierwszy raz w historii zdarzyło się, aby w kadrze Hiszpanii nie znalazł się żaden zawodnik Realu Madryt! Są za to nowe twarze, jak Aymeric Laporte, któremu FIFA zezwoliła na zmianę reprezentacji. Kibice La Furia Roja liczą też na eksplozję talentu Pedriego z FC Barcelony. Dziewiętnastolatek to objawienie minionego sezonu ligi hiszpańskiej.

Hiszpania – Szwecja. Kiedy i gdzie relacja na żywo?

Mecz reprezentacji Hiszpanii i Szwecji odbędzie się niedługo po starciu Polaków ze Słowakami – czyli 14 czerwca o godzinie 21:00. Będzie można obejrzeć go na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl