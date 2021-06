Gattuso nie będzie trenował Fiorentiny. Umowę rozwiązano po 23 dniach

SSC Napoli na własne życzenie przegrało rywalizację o awans do Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony do niedawna przez Gennaro Gattuso w ostatniej kolejce Serie A zaledwie zremisował z Hellasem Wrona, spadając tym samym na piątą lokatę premiowaną „zaledwie” grą w Lidze Europy. Władze klubu, w którym na co dzień gra Piotr Zieliński, postanowiły natychmiast zwolnić Gattuso.

Gennaro Gattuso nie poprowadzi Fiorentiny

Włoski szkoleniowiec pozostawał bezrobotny tylko przez dwa dni. 25 maja AFC Fiorentina poinformowała o zatrudnieniu byłego piłkarza. Porozumienie utrzymano jednak zaledwie przez 23 dni. Gattuso, który miał zacząć pracę 1 lipca, musi szukać innego pracodawcy.

„Fiorentina i trener Gattuso zdecydowali, za obopólnym porozumieniem, że nie będą kontynuować poprzedniego porozumienia i nie rozpoczną wspólnie kolejnego sezonu” – przekazał klub w oświadczeniu. Władze klubu podkreśliły zarazem, że „natychmiast przystępują do poszukiwań innego trenera, który poprowadzi zespół do wyników, na które zasługują klub i miasto" .

Tymczasem BBC powołując się na doniesienia włoskich mediów przekazało, że powodem rozstania się z Gattuso miał być brak porozumienia między szkoleniowcem a właścicielem klubu co do strategii oraz środków przeznaczanych na transfery.

