Kowalczyk skrytykował Bońka, ten odpowiedział. „Baw się dobrze”

Wojciech Kowalczyk w jednym z odcinków programu „HejtPark” na Kanale Sportowym skomentował przegrany mecz Polaków ze Słowacją. Były piłkarz obraził przy tym snajpera Bayernu Monachium. – Kapitan drużyny, najlepszy piłkarz świata, który dostaje pozytywnego gonga w postaci bramki na 1:1 na początku drugiej połowy powinien powiedzieć „dobra, dawać, teraz jedziemy z nimi frajerami”, a tutaj chodził taka c**** Lewandowski – mówił. Kilka dni później Kowalczyk skrytykował prezesa PZPN.

Wojciech Kowalczyk skrytykował Zbigniewa Bońka

„Niestety, ale konferencje i wypowiedzi Bońka są na takim samym poziomie jak gra reprezentacji za kadencji Sousy” – napisał Kowalczyk w twitterowym wpisie z 17 czerwca. Na jego post postanowił zareagować sam zainteresowany. Szef PZPN ocenił, że „mówienie jest dużo łatwiejsze niż granie” . „Wojtek, nie pamiętam, żebyś z reprezentacją zawiózł nas na jakąś poważną imprezę… nigdy. Ps. O olimpiadzie i piłce młodzieżowej nie zapomniałem, ale to nic nie ma wspólnego z poważną piłką. Baw się dobrze” – dodał.

W kolejnym wpisie Kowalczyk odniósł się do komentarza Bońka. Jak zaznaczył, „mógłby się z nim zgodzić co do poważnej piłki" . „Ale takie są przepisy i my je wykorzystaliśmy na igrzyskach olimpijskich” – dodał nawiązując do faktu, że razem z kolegami z drużyny w 1992 roku sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie. „Selekcjoner też powinien być poważny, a to nie ja spie**oliłem z roboty. Razem z Bońkiem mamy tyle samo występów na EURO, a on grał w poważną piłkę” – podsumował.

