Buffon ma nowego pracodawcę. Bramkarz zagra w Serie B. „Wrócił tam, gdzie jego miejsce”

Gianluigi Buffon odszedł pod koniec sezonu 20/21 z Juventusu. 43-latek mimo zaawansowanego wieku nie narzekał na oferty z różnych klubów świata. Zawodnik szukał takiej drużyny, w której będzie w stanie walczyć o pozycję numer jeden w bramce. Wybór padł na klub, w którym „Gigi” stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki – Parmę Calcio.

Gianluigi Buffon zawodnikiem Parmy

Gianluigi Buffon odszedł z Parmy w 2001 roku. Zawodnikiem Juventusu był przez 19 sezonów. Po drodze zaliczył roczną przygodę we francuskim PSG. Po 20 latach legendarny bramkarz wraca do swojej kolebki, w której przebijał się do świata futbolu na najwyższym poziomie.

Parma ostatnie trzy lata spędziła na najwyższym poziomie ligowych rozgrywek we Włoszech. Jednak w najbliższym sezonie Buffon wraz z nowymi kolegami powalczą o powrót do piłkarskiej elity, ponieważ nie udało się drużynie utrzymać klubu w Serie A. „Wrócił tam, gdzie jego miejsce. Wrócił do domu” – tak na Twitterze Parma skomentowała podpisanie kontraktu z Buffonem.

Osiągnięcia w barwach Parmy

Przed odejściem do Juventusu udało się Buffonowi celebrować z Parmą parę dużych zwycięstw. W barwach tego klubu bramkarz wygrał Puchar UEFA (98/99), a także puchar (98/99) i superpuchar Włoch (99/00).

