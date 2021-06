Euro 2020. Harry Maguire zagra w meczu ze Szkocją? Zawodnik deklaruje gotowość

Harry Maguire to podstawowy gracz Manchesteru United. Bardzo chętnie po jego usługi sięga również selekcjoner reprezentacji Anglii Gareht Southgate. Jednak od 9 maja utalentowany obrońca zmagał się z kontuzją. Nabawił się jej podczas meczu ligowego przeciwko Aston Villi. Zawodnika ominął koniec sezonu Premier League, finał Ligi Europy i pierwszy mecz Euro 2020, w którym Anglia pokonała Chorwację 1:0.

Maguire deklaruje gotowość do gry

Drugie spotkanie mistrzostw Europy Anglicy rozegrają w piątek 18 czerwca. Harry Maguire zapewnia, że jest gotowy do gry. Zawodnik już parę dni wcześniej wrócił do treningów z pełnym obciążeniem - Czuję się dobrze. Oczywiście chciałem zagrać na Euro 2020 będąc w rytmie meczowym, ale wróciłem już do optymalnej dyspozycji i nie mogę się doczekać - powiedział Maguire.

Zawodnik Manchesteru United zagrał w tym sezonie klubowym 52 mecze, strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. W reprezentacji Anglii zadebiutował 8 października 2017 roku. Od tamtego czasu zaliczył w sumie w barwach Synów Albionu 32 mecze i strzelił trzy bramki.

Czytaj też:

Euro 2020. Tak Polacy szykują się do meczu z Hiszpanią. Jest nagranie z treningu