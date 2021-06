Mundial 2022 będzie zbojkotowany przez jedno z państw. Będzie grzywna i wykluczenie?

„The Guardian” donosi, że gdyby norweska kadra i tamtejszy związek piłki nożnej rzeczywiście zdecydowały się zaprotestować, reprezentacja tego kraju na pewno nie wystąpiłaby na mistrzostwach w Katarze, które odbędą się pod koniec 2022 roku.

Norwegia chce zbojkotować mundial w Katarze

Organizacja turnieju w arabskim państwie budzi ogromne kontrowersje. Wielu kibiców i dziennikarzy zwraca uwagę, w jak nieludzkich okolicznościach kraj ten przygotowuje się do organizacji mundialu. Mówi się, że przy budowie tamtejszych stadionów mogło zginać nawet 6,5 osób, a robotnicy żyją koszmarnych warunkach. W tym sensie Katar podejrzewany jest o nieposzanowanie praw człowieka.

Mimo iż w społeczeństwie wielu krajów jest duża świadomość tego, co dzieje się w kraju przyszłych gospodarzy turnieju, żaden z wysoko postawionych działaczy nie zwraca uwagi na ten problem. Z tego grona chce wyłamać się Norwegia, a tym samym zbojkotować mistrzostwa świata, jeśli się do nich zakwalifikuje. Drużyna ta walczy o awans w grupie między innymi z Czarnogórą, Holandią i Turcją. Jest czwarta w tabeli, lecz do pierwszych Turków traci zaledwie jeden punkt.

Jakie kary grożą reprezentacji Norwegii ze strony FIFA?

FIFA poważnie traktuje Norwegię w tej kwestii. Jej prezydent, Gianni Infantino (cytowany przez apnews.com) twierdzi, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest dialog, jednak niewykluczone są również surowe kary dla tego kraju. W grę wchodzi więc również grzywna i wykluczenie z kwalifikacji do następnego mundialu, gdyby norweska federacja zdecydowała się zbojkotować rozgrywki w Katarze. Takie rozwiązanie miało też poprzeć aż 14 z 16 tamtejszych stowarzyszeń kibicowskich.

Czy zrobią to też inne państwa? W jednym z ostatnich meczów po zdobytej bramce Erling Haaland i Martin Odegaard pokazali koszulki z „szacunek dla praw człowieka”, a na podobne gesty przed swoimi spotkaniami odważyły się też reprezentacje Niemiec, Danii i Holandii.

