Gwiazdor reprezentacji Turcji dołączy do odwiecznego rywala. Będzie grał na tym samym stadionie

Włoskie media, w tym specjaliści od rynku piłkarskiego Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio informują o transferze Hakana Calhanoglu. Reprezentant Turcji nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu z AC Milanem. 27-latek ma dołączyć do odwiecznego rywala Rossonerich – Interu Mediolan.

Hakan Calhanoglu dołączy do Interu Mediolan. Reprezentant Turcji potwierdza

Z mistrzem Włoch Calhanoglu ma podpisać trzyletni kontrakt, do 2024 r. Ma zarabiać pięć milionów euro ze sezon gry. Dodatkowy milion może zgarnąć w bonusach. – Doszedłem do porozumienia z Interem. Lecę jutro do Mediolanu i wtedy podpiszę umowę – powiedział Turek TRT Spor. We wtorek mają również zostać przeprowadzone testy medyczne.

Do transferu 27-latka odniósł się prezydent Milanu, który wyjaśniał, że nie doszedł do porozumienia z agentem gracza Gordonem Stipicem. Paolo Scaroni, nawiązując również do odejścia Gianluigi’ego Donnarummy, który również zostanie wolnym zawodnikiem powiedział, że klub ma limit wynagrodzeń na kontrakty dla graczy. Romano donosił, że Czerwono-Czarni zaproponowali mu cztery miliony za sezon.

Prezydent AC Milan o transferach Calhanoglu iGianluigi’ego Donnarumy

– Calhanoglu w Interze? Złożyliśmy mu ofertę. Jeśli znajdzie inne rozwiązanie, gdzie zarobi więcej, to dobrze dla niego. Jest profesjonalistą, miał wspaniały sezon i zawsze zachowywał się poprawnie. Każdy może dokonywać wyborów, w które wierzy. Z naszej strony nie ma oskarżeń – powiedział prezydent Milanu. Turek w niedzielę odpadł ze swoją reprezentacją z Euro 2020, zajmując ostatnie miejsce w grupie.

