Przerwa od Euro 2020 to nie przerwa od piłki. Mamy quiz z przydomkami piłkarzy

Euro 2020 znalazło się obecnie w fazie przejściowej. W środę zamknięto fazę grupową, a drabinka pucharowa jeszcze nie rozpoczęła swoich meczów. To jednak nie powód, by zapominać o piłce, bo święto futbolu nadal trwa! W oczekiwaniu na zmagania 16 najlepszych drużyn naszego kontynentu (i by choć trochę zapomnieć o braku Polski w tym gronie) przygotowaliśmy dla Was quiz z popularnymi piłkarzami. Spróbujcie dopasować przydomki do odpowiednich nazwisk. W większości przypadków nie powinniście mieć problemów. Ale czy dacie radę uzyskać tutaj sto procent?

QUIZ:

Przydomki znanych piłkarzy. Pamiętacie je wszystkie?Czytaj też:

