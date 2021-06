Transfery. Polak zagra z Gianluigim Buffonem. Kim jest Adrian Benedyczak?

W zakończonym niedawno sezonie Adrian Benedyczak zagrał w 25 meczach Pogoni Szczecin i trzy razy wpisał się na listę strzelców. Wystąpił też w dwóch meczach reprezentacji Polski do lat 21: w sparingach z Arabią Saudyjską i Austrią. Ten pierwszy był jego debiutem w drużynie U-21. Benedyczak ustrzelił wówczas hattricka, co z pewnością przyciągnęło dodatkową uwagę zagranicznych łowców talentów. Ostatecznie po młodego Polaka zgłosiła się włoska Parma, występująca obecnie w Serie B.

Parma Calcio 1913 poprzedni sezon zakończyła na ostatnim miejscu w Serie A, czym zasłużyła sobie na relegację do niższej ligi. Znany także poza Italią klub uzbierał jedynie 20 punktów. Działacze nie załamują jednak rąk i do Parmy ściągnęli m.in. Gianluigiego Buffona, przez długie lata będącego najlepszym bramkarzem w kraju. Oznacza to, że nasz rodak będzie grał w jednym klubie z prawdziwą legendą.

Benedyczak, który kontrakt podpisał w niedzielę 27 czerwca, związał się z włoskim klubem na co najmniej cztery lata. To wychowanek Gryfa Kamień Pomorski. W Pogoni Szczecin grał od 2013 roku, sprawdzając się początkowo w zespołach juniorskich. W Ekstraklasie debiutował w 2018 roku, mając zaledwie 17 lat.

