Kolejny Polak bliski transferu. Do jakiego klubu może trafić Mariusz Stępiński?

Mariusz Stępiński w przyszłym sezonie może występować w nowej drużynie. Jak podaje dziennikarz Niccolo Schira, piłkarz Hellasu Verona prawdopodobnie opuści Półwysep Apeniński i rozpocznie nowy etap w swojej karierze. Jego usługami poważnie zainteresowany jest mistrz Szwajcarii, czyli BSC Young Boys.

Mariusz Stępiński może zagrać w BSC Young Boys

Na jakim etapie znajduje się transfer? Schira twierdzi, że oba kluby wciąż ze sobą rozmawiają. Snajper nie miałby większych szans na grę w tej drużynie w przyszłym sezonie, dlatego w interesie każdej ze stron jest znalezienie Polakowi nowej drużyny, w której występowałby regularnie. Kontrakt Stępińskiego wiąże go z Hellasem jednak aż do 2024 roku, dlatego w grę wchodzi kolejne wypożyczenie.

Na takowym Polak był już w poprzednim sezonie. Gialloblu wysłali go do Serie B, a konkretnie do US Lecce. Wychowanek Piasta Błaszki zaliczył w tym zespole przyzwoity sezon. W rozgrywkach 2020/21 wystąpił 31 razy, strzelił dziewięć goli i miał trzy asysty. Nie są to olśniewające statystyki jak na środkowego napastnika, ale z drugiej strony Stępiński lepsze liczby zanotował tylko raz w seniorskiej karierze – w sezonie 2015/16, kiedy grał w Ruchu Chorzów. Uzbierał wówczas 15 trafień i trzy asysty.

Trudna konkurencja dla Stępińskiego

Czy w Szwajcarii pójdzie mu równie dobrze, co niegdyś w zespole Niebieskich albo chociaż w Lecce? Najpierw musiałby wygrać rywalizację z Jeanem-Pierrem Nsame, co nie byłoby łatwe. W ubiegłych rozgrywkach 42 meczach ten piłkarz trafił do siatki aż 26 razy, a do tego miał 11 asyst. Mówi się jednak, że Kameruńczykiem interesują się Celtic oraz Besiktas. Sprzedanie go przez Young Boys na pewno byłoby doskonałą wiadomością dla Stępińskiego.

