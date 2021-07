Premier League. Nuno Espirito Santo nowym trenerem Tottenhamu. „Nie mamy ani dnia do stracenia”

Po ponad dwóch miesiącach od zwolnienia Jose Mourinho Tottenham znalazł nowego trenera. Jest nim 47-letni Nuno Espirito Santo, któremu 30 czerwca 2021 roku skończył się kontrakt z Wolverhampton.

Daniel Levy o Nuno Espirito Santo

Prezes Tottenhamu Daniel Levy wypowiedział się na łamach klubowego portalu na temat podpisania kontraktu z portugalskim trenerem. Prezes zaczął od oficjalnego przywitania trenera i podziękowań skierowanych w stronę kibiców. Następnie wytłumaczył on wizję, która skłoniła Spurs do podpisania kontraktu właśnie z Santo. – Już mówiłem, że naszym celem jest powrót do naszego DNA, czyli ofensywnego, miłego dla oka futbolu. Wierzę, że Nuno jest człowiekiem, który odpowiednio poprowadzi naszych piłkarzy i zbuduje coś wyjątkowego – powiedział Levy.

O podpisaniu nowego kontraktu wypowiedział się również sam trener. – To dla mnie ogromna przyjemność, honor i radość, że mogę tu być – stwierdził Santo. – Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy. Nie mamy ani dnia do stracenia, musimy jak najszybciej zacząć pracować – dodał szkoleniowiec.

Kariera trenerska Portugalczyka

Nuno Espirito Santo rozpoczął swoją karierę trenerską od prowadzenia bramkarzy w Maladze i Panathinaikosie. Jako główny szkoleniowiec pierwszy raz usiadł na ławce w 2012 roku jako trener Rio Ave. Następnie trenował Valencię, FC Porto i do niedawna Wolverhampton.

Czytaj też:

Euro 2020. Euforia na Ukrainie po wygranej ze Szwecją. Rząd obradował w... koszulkach piłkarskich