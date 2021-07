Premier League. Jadon Sancho piłkarzem Manchesteru United. Klub wydał oświadczenie

Manchester United podał oficjalną wiadomość, w której informuje, że Jadon Sancho zostanie oficjalnie zawodnikiem Czerwonych Diabłów. Anglik grał do tej pory w Borussii Dortmund. Już wczoraj informację o potwierdzonym transferze Jadona Sancho pisał dziennikarz Fabrizio Romano, który twierdził, że opłata dla agenta i warunki indywidualne są już ustalone.

Kwota transferu i długość kontraktu

1 lipca rano Romano poinformował, że oficjalne ogłoszenie transferu to tylko kwestia czasu. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych oficjalnie powiadomiono, że doszło do porozumienia pomiędzy Manchesterem United i Borussią Dortmund. Kwota transferu według Romano wynosi 85 milionów, nie wliczając opłaty dla samego zawodnika. Kontrakt ma obowiązywać do 2026 roku. Podpisanie go ma odbyć się po testach medycznych, do których dojdzie dopiero po powrocie Sancho z Euro 2020.

Jadon Sancho rozegrał w Borussii Dortmund 137 spotkań, zdobył 50 bramek i zaliczył 64 asysty. Do niemieckiego klubu przeniósł się z Manchesteru City w sierpniu 2017 roku.

