Sergio Ramos zmienia klub. Negocjacje dobiegają końca

Real Madryt już w połowie czerwca informował, że Sergio Ramos po sezonie odejdzie z klubu. Wraz z końcem miesiąca wygasła umowa piłkarza z Królewskimi, przez co może teraz negocjować z dowolną drużyną na świecie. Rozmowy w jego imieniu prowadzi Rene Ramos, który – jak podaje hiszpański „AS” – poleciał do PAryża, by tam reprezentować interesy brata.

PSG najlepszą opcją?

Ramos ma wkrótce podpisać umowę z Paris Saint-Germain. Obrońca prawdopodobnie otrzyma dwuletni kontrakt i zarobi około 10 mln euro na sezon czyli mniej więcej tyle, ile zarabiał grając na Santiago Bernabeu. I chociaż utytułowany stoper był łączony z Manchesterem United, Manchesterem City i Bayernem Monachium, to zdaniem hiszpańskich mediów PSG było najlepszą opcją dla 35-latka.

Hiszpan nie dość, że zagra w PSG z byłymi kolegami z Realu, czyli Keylorem Navasem i Angelem Di Marią, to spotka się również z kilkoma rodakami: Pablo Sarabią, Sergio Rico, Anderem Herrerą i Juanem Bernatem. Co więcej, trener paryżan Mauricio Pochettino także mówi po hiszpańsku.

Ramos przy szukaniu klubu brał pod uwagę również dobro swojej rodziny, a godzina lotu między Madrytem i Paryżem zapewne była jednym z czynników sprawiających, że zawodnik ostatecznie zdecydował się na ofertę klubu z Parc des Princes. Podpisanie umowy zdaje się być już kwestią czasu, a fanom PSG pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie zakontraktowania piłkarza.

