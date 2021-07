Messi nie podpisze kontraktu z Barceloną? Pojawiła się oferta z innego klubu

Leo Messi wraz z końcem czerwca przestał być piłkarzem FC Barcelony. Argentyńczyk został wolnym zawodnikiem co oznacza, że może podpisać kontrakt z dowolnym klubem na świecie. I chociaż Duma Katalonii jest faworytem do ponownego pozyskania 34-latka, to zdaniem hiszpańskiego „AS” pojawił się inny kandydat do zatrudnienia gwiazdora.

Kontrakt Leo Messiego z FC Barceloną wygasł o północy 30 czerwca co oznacza, że od tego czasu Argentyńczyk jest wolnym piłkarzem. To efekt fiaska negocjacji między zawodnikiem i reprezentującym jego interesy ojcem a Joanem Laportą, czyli prezydentem klubu z Camp Nou. I chociaż pertraktacje nad nowym kontraktem trwały już od dłuższego czasu, to obie strony nie doszły do porozumienia. Zdaniem mediów podpisanie nowej umowy jest kwestią czasu, a sam Laporta jest przekonany, że uda mu się zatrzymać Messiego w Barcelonie. PSG zainteresowane Messim? Hiszpański „AS” donosi, że pozyskaniem Messiego zainteresowane są również władze Paris Saint-Germain. 34-latek był łączony z paryskim klubem już w ubiegłym roku, kiedy to poprosił Dumę Katalonii o zgodę na transfer. Do zmiany barw klubowych ostatecznie nie doszło, ale nie od dziś wiadomo, że właściciele PSG chcą zbudować piłkarską potęgę, która w końcu zatriumfuje w Lidze Mistrzów. PSG jest wyjątkowo aktywne na rynku transferowym, a wicemistrzowie Francji podpisali już kontrakt z Georginio Wijnaldumem. Na Parc des Princes powinni w najbliższym czasie przejść także Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma oraz Sergio Ramos. Zakontraktowanie Messiego byłoby zwieńczeniem i najmocniejszym akcentem tych wzmocnień, chociaż – jak przewidują dziennikarze – jest to mało realny scenariusz. Czytaj też:

