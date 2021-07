Transfer polskiego bramkarza do Danii. Od teraz będzie bronił barw FC Kopenhagi

Kamil Grabara przeszedł do Liverpoolu w bardzo młodym wieku. Był wtedy 2016 rok, a on występował w rezerwach Ruchu Chorzów. Skauci The Reds upatrzyli sobie siedemnastolatka i sprowadzili go na Wyspy Brytyjskie za ponad 300 tysięcy euro. 3 lipca skończyła się jednak przygoda golkipera z angielskim klubem. Właśnie podpisał on kontrakt z FC Kopenhagą i związał się z tym zespołem na pięć lat.

Kamil Grabara dobrze zna ligę duńską

Według portalu transfermarkt.de Biało-Niebiescy zapłacili za Grabarę trzy i pół miliona euro. Działacze tego klubu doskonale znają Polaka, ponieważ ten już wcześniej występował na duńskich boiskach. W tym kraju Grabara spędził dwa sezony (2018/19 i 2020/21) w Aarhus GF. W ubiegłym sezonie bramkarz zanotował dziewięć czystych kont w 29 meczach. Z kolei w rozgrywkach 2019/20 występował w Huddersfield Town w drugiej lidze angielskiej.

Niestety nie zawsze Grabara był wartością dodaną dla swoich drużyn. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat zdarzało mu się popełniać kuriozalne błędy, które kończyły się bramkami przeciwników. Mimo wszystko nowy klub w niego wierzy. – To silny bramkarz, który ma doskonały refleks i znakomicie rozumie grę – powiedział Jess Thorup, cytowany przez oficjalną stronę FC Kopenhagi. Klub ten musi dostrzegać w nim większy potencjał niż Liverpool. 22-latek nigdy nie zagrał w seniorskiej drużynie The Reds.

