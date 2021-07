Barcelona pozbędzie się dwóch piłkarzy? Klub zrobi wszystko, by podpisać kontrakt z Messim

Leo Messi o północy 30 czerwca został wolnym zawodnikiem, ponieważ nie podpisał nowego kontraktu z FC Barceloną. Piłkarz przebywa obecnie w Brazylii, gdzie razem z reprezentacją Argentyny bierze udział w Copa America, a rozmowy z klubem ze stolicy Katalonii prowadzi jego ojciec. I chociaż prezydent Barcelony Joan Laporta robi wszystko, by odnowić umowę z największym gwiazdorem, to obie strony wciąż nie doszły do porozumienia.

Umtiti i Pjanic na wylocie?

Tymczasem hiszpański serwis Mundo Deportivo poinformował w niedzielę 4 lipca, że FC Barcelona jest gotowa pozbyć się Samuela Umtitiego i Miralema Pjanica, zezwalając im na wolny transfer. Oznacza to, że kluby zainteresowane tymi zawodnikami mogą pozyskać piłkarzy bez płacenia władzom z Camp Nou. Duma Katalonii chce tym samym obniżyć ogólny fundusz płac szacowany na około 200 mln euro po to, by zapewnić Messiemu oczekiwane przez niego roczne wynagrodzenie.

Odejście Umtitiego i Pjanica raczej nie zmartwiłoby Ronalda Koemana, który nie pokładał w tych zawodników dużych nadziei i nie widział dla nich miejsca w podstawowej jedenastce. Według Mundo Deportivo Pjanic zaczął rozważać propozycję od władz klubu, a jego zakontraktowaniem zainteresowane są Inter Mediolan i Juventus. Umtiti z kolei nie zamierza przyjąć oferty i chce zostać na Camp Nou, by walczyć w nadchodzącym sezonie o miejsce w drużynie.

Czytaj też:

Nietypowa walka o koronę króla strzelców Euro 2020. To może być drugi taki przypadek w XXI wieku