Trezeguet o Ronaldo w Juventusie: Miał problemy z kolegami z drużyny

Umowa Cristiano Ronaldo z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku, ale przez kilka ostatnich miesięcy pojawiały się spekulacje na temat możliwego transferu Portugalczyka. 36-latek był łączony m.in. z Realem Madryt, Manchesterem United i Paris Saint-Germain, jednak wszystko wskazuje na to, że zostanie w Turynie. Tymczasem David Trezeguet, który do niedawna był ambasadorem Juventusu, w jednym z wywiadów opowiedział o napięciach w szatni Starej Damy.

Juventus potrzebuje Zidane'a?

Francuz w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport” stwierdził, że władze Juventusu popełniły błąd, traktując Ronaldo w „specjalny sposób”, co rodziło napięcia w szatni. – Najlepszą rzeczą, jaką zrobili, było podpisanie kontraktu z Cristiano. Nikt nie spodziewał się CR7 w klubie, który zawsze starannie kontrolował swoje finanse. Jasne, było kilka problemów z kolegami z drużyny, ale on strzelił 100 bramek – dodawał Trezeguet, który z Trójkolorowymi sięgał po mistrzostwo Europy i świata.

Według Trezetueta specjalne traktowanie Portugalczyka przez władze klubu wywoływało zazdrość u innych piłkarzy. – Myślę, że jedyną osobą, która mogłaby sobie z tym poradzić, jest Zinedine Zidane. W Juventusie być może brakuje dialogu – stwierdził. Jego zdaniem rolą szkoleniowca jest pokazanie zawodnikowi, że potrzebuje go, by wygrywać mecze. – Niektórzy gracze pomagają wygrywać mecze i nie chcesz, by grali przeciwko tobie. Ronaldo jest jednym z tych piłkarzy – podsumował Trezeguet.

Przypomnijmy, pod koniec maja władze Juventusu ogłosiły, że klub w kolejnym sezonie poprowadzi Massimiliano Allegri, który był trenerem Starej Damy w latach 2014-2019. Włoch zastąpi na tym stanowisku swojego rodaka, Andrę Pirlo.

