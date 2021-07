Kylian Mbappe wywiera presję na PSG. Chciał specjalnej klauzuli i żąda rozmowy z właścicielem klubu

Wiele wskazuje na to, że Kylian Mbappe prędzej czy później opuści PSG na rzecz Realu Madryt. Francuza jednak jeszcze przez rok obowiązuje kontrakt z drużyną z Paryża, co znacznie komplikuje kwestie transferowe. Jemu samemu ponoć bardzo zależy na przenosinach, w związku z czym wywiera presję na władzach klubu.

Kylian Mbappe chciał specjalnej klauzuli od PSG

PSG naturalnie chciałoby, aby 23-letni gwiazdor przedłużył swoją umowę, lecz ten ma wiele wątpliwości. Dziennik „Marca” poinformował, że w negocjacjach Mbappe próbował nawet przeforsować wpisanie mu do kontraktu specjalnej klauzuli, która przy prolongacie kontraktu z PSG umożliwiałaby mu odejście do Realu po sezonie 2021/22.

Rozwiązanie to było nie do zaakceptowania przez francuski klub. Ponadto wprowadzenie takiej klauzuli w życie byłoby niemożliwe również z prawnego punktu widzenia, ponieważ tamtejsze przepisy zabraniają stosowania tego rodzaju praktyk. W grę mogłoby wchodzić jedynie prywatne, ustne porozumienie między Mbappe a działaczami klubu, ale bazowanie na tego rodzaju przyrzeczeniach to zawsze duże ryzyko.

Napastnik chce rozmawiać z właścicielem PSG

Dziennik „AS” natomiast, powołując się na słowa Jano Resseguie’a z francuskiej telewizji RMC, pisze, że teraz w rozmowach na temat przyszłości ma uczestniczyć sam Nasser Al-Khelaifi, do którego należy PSG.

– Wzmocnienia w postaci Wijnalduma i prawdopodobnego sprowadzenia Hakimiego sprawiają, że Mbappe powoli zaczyna wierzyć, że może wygrać Ligę Mistrzów w PSG, ale nie zmienia to nic w sprawie przedłużenia kontraktu. Kylian domaga się wyjaśnień ze strony samego prezesa PSG, aby uniknąć plotek, nieprawdziwych informacji i innych złośliwości na swój temat, które w ostatnich miesiącach go zabolały. Został im rok na wzajemne wyjaśnienia – powiedział Resseguie z RMC, cytowany przez gazetę „AS”.

Mbappe spędzi cały sezon na ławce?

W tym momencie najbardziej prawdopodobne jest pozostanie Mbappe w Paryżu na kolejny rok i następnie przejście do Realu Madryt za darmo. To może być ryzykowne rozwiązanie, ponieważ historia zna przypadki piłkarzy, których odsuwano od gry na długie miesiące właśnie ze względu na niechęć tych zawodników do przedłużenia kontraktów z macierzystymi drużynami. Wydaje się jednak, że Mbappe to po prostu zbyt dobry piłkarz, aby władze PSG zdecydowały się na takie rozwiązanie, ponieważ straciłyby na nim obie strony.

Czytaj też:

Benzema zamieścił emocjonalny wpis. „Jestem poruszony”