Kontrowersyjne zachowanie czołowego piłkarza Chelsea. Jego czyn podzielił internautów

Christian Pulisic to na co dzień zawodnik angielskiej Chelsea Piłkarz jest Amerykaninem, więc jeśli chodzi o rozgrywki reprezentacyjne ma już w tym sezonie wolne. Zawodnik spędza więc czas na wypoczynku, czym dzieli się z fanami na Instagramie. Jeden z ostatnich postów na jego profilu mocno podzielił odbiorców.

Żonglerka przy gigantycznej rybie

Pulisic opublikował nagranie, na którym podczas rejsu żongluje piłką siedząc na brzegu łodzi. Na nagraniu widać, że w wodzie jest zaczepiona na haku ogromna ryba – goliat atlantycki. Ten gatunek morskich stworzeń potrafi urosnąć nawet do długości 2,7 metra i osiąga wagę do 600 kilogramów. Nazywana inaczej „itajara goliat” ryba stanowi dla ludzi bezpośrednie zagrożenie na równi z rekinami.

Na koniec odbijania piłki nad wodą Amerykański zawodnik za bardzo wysunął się do przodu, przez co spadł do wody i uderzył przy okazji w wielką rybę. Pulisic szybko został wciągnięty z powrotem na łódź. „Całe życie przeleciało mi przed oczami” – tak tę sytuację skomentował sam zawodnik.

Internauci podzieleni

Niektórzy obserwujący konto instagramowe piłkarza Chelsea zareagowali na całe wydarzenie śmiechem. Jedną z takich osób był na przykład kolega z zespołu Amerykanina Thiago Silva. Pod postem pojawiały się jednak komentarze, które potępiały zachowanie Pulisica. „Ryba na haku, która czeka, żeby zostać uwolnionym albo zginąć. To nie jest w porządku” – czytamy w sekcji komentarzy. „Człowieku, depczesz zagrożone wyginięciem, prehistoryczne zwierzę. Okaż trochę szacunku” – dodał inny internauta.

