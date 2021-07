Oficjalnie: Podolski zawodnikiem Górnika Zabrze. Piłkarz wraca do domu

Od paru lat Łukasz Podolski zapewnia polskich kibiców, że pod koniec kariery zamierza zagrać w Górniku Zabrze, w mieście, w którym 36 lat temu przyszedł na świat. Co roku jednak okazywało się, że to jeszcze nie teraz. Zanim „Poldi” trafił do polski zagrał jeszcze w japońskim Vissel Kobe i tureckim Antalyasporze.

Hitowy transfer stał się faktem

W poniedziałek 5 lipca Górnik Zabrze opublikował w swoich mediach społecznościowych post, w którym informował, że niedługo zostanie ogłoszony nowy transfer. W tym samym czasie na Twitterze Podolskiego pojawił się filmik, na którym niemiecki zawodnik przywdziewa zabrzański trykot. Nie trudno było się domyślić, że oto nadchodzi moment, w którym mistrz świata z 2014 roku zagra w swoim rodzinnym mieście.

We wtorek 6 lipca Górnik oficjalnie potwierdził zapowiadany wcześniej transfer. „Nadszedł ten czas. Witaj w domu” – napisano na profilu zabrzańskiego klubu. Sam zawodnik na swoim Twitterze napisał „dziękuję i do zobaczenia”.

Łukasz Podolski – sylwetka zawodnika

Łukasz Podolski to wielka postać światowej piłki. Zawodnik grał w takich klubach, jak FC Koeln, Bayern Monachium, Inter Mediolan, Arsenal czy Galatasaray. Podczas swojej klubowej kariery zdobywał na przykład mistrzostwo Niemiec, czy Puchar Anglii. Dodatkowo „Poldi” wraz z reprezentacją Niemiec wygrał Mundial 2014.

twittertwitterCzytaj też:

Jak Hiszpania dotarła do półfinału Euro 2020? Trudna sztuka balansowania nad przepaścią