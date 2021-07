Pogba po porażce na Euro 2020 poleciał do Miami. Bawił się z Ronaldinho i Dybalą

Francuzi pożegnali się z Euro 2020 już po 1/8 finału, gdzie ulegli Szwajcarom. Trójkolorowym nie pomogła dobra dyspozycja Paula Pogby, który wielokrotnie brał na siebie ciężar rozgrywania akcji. „Czasami piłka nożna jest okrutna. Okrutna, ale też piękna. Wczorajszy mecz przyniósł nam smutek, a naszym rywalom szczęście. To jest piękno futbolu” – pisał pomocnik dzień po porażce swojej drużyny.

Pogba i Ronaldinho na jednym zdjęciu

Zawodnik Manchesteru United udał się już na wakacje, które spędza w Miami. Tam Francuz spotkał się z byłym kolegą z Juventusu, Paulo Dybalą. Oprócz Argentyńczyka w mieście leżącym na Florydzie bawili również Blaise Matuidi oraz Ronaldinho. Pogba relacjonował wspólne chwile ze sportowcami na Instagramie, gdzie opublikował także zdjęcie z legendarnym Brazylijczykiem. Wspólna fotografia z byłym asem FC Barcelony doczekała się ponad 1,8 mln polubień oraz wielu komentarzy.

instagram

Po wakacjach w Miami Pogba dołączy do Manchesteru United, który 13 sierpnia rozpocznie sezon Premier League. Wicemistrzowie Anglii wrócili już do treningów, ale w przygotowaniach do kolejnych meczów póki co nie biorą zawodnicy, którzy pojechali na Euro 2020. I chociaż już 18 lipca podopieczni Ole Gunnara Solskjaera rozegrają pierwszy sparing z Derby County, to prawdopodobnie zabraknie w nim zarówno Pogby, jak i innych podstawowych zawodników Czerwonych Diabłów.

