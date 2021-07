Ralf Rangnick wraca do futbolu. Niemiecki szkoleniowiec będzie pracował w Rosji

Nic nie wskazywało na to, że Ralf Rangnick w najbliższym czasie trafi do Rosji. Mimo tego 6 lipca stołeczny Lokomotiv niespodziewanie ogłosił rozpoczęcie współpracy z tym szkoleniowcem. Nie oznacza to jednak rozstania z Marko Nikoliciem, który prowadzi Kolejarzy od ubiegłego lata. Niemiec będzie pełnił w klubie inną rolę.

Kluczowa rola w Lokomotivie Moskwa

Rangnick nie zostanie więc bezpośrednim przełożonym Macieja Rybusa oraz Grzegorza Krychowiaka. W Lokomotivie będzie bowiem szefem do spraw sportu i rozwoju klubu. Ma się zająć szeroko rozumianym planowaniem strategicznym, rozwojem sportowym pierwszego zespołu, rezerw oraz całej akademii. Niemiec podpisał trzyletni kontrakt z rosyjskim zespołem.

Rozmowy między obiema stronami przebiegały w tajemnicy i mało kto w ogóle dopuszczał myśl, że w przyszłości Rangnick będzie pracował właśnie w tym kraju. Różnymi stanowiskami kusiło go przecież wiele klubów – od Eintrachtu Frankfrut i Herthy Berlin, przez Bayern Monachium, na Milanie i Chelsea kończąc. Ostatecznie Rangnick nie potrafił porozumieć się z żadnym z powyższych. Kością niezgody zawsze były zbyt wygórowane wymagania Niemca co do decyzyjności w sprawie transferów.

Ralf Rangnick i jego związki z Red Bullem

Od 2012 szkoleniowiec ten był związany z koncernem Red Bull. Na początku pracował jako dyrektor sportowy RB Salzburg i RB Lipsk, później dwukrotnie prowadził seniorską drużynę z Lipska jako trener. Za jego kadencji zespół ten awansował z piątej ligi niemieckiej do Bundesligi i stał się jej czołową ekipą, która regularnie występuje w Lidze Mistrzów. Oprócz tego w 2019 roku Rangnick został mianowany dyrektorem sportu i rozwoju w koncernie Red Bull, dzięki czemu nadzorował również pracę w kilku innych klubach należących do tego przedsiębiorstwa.

