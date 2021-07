Inter Mediolan rozpoczął wyprzedaż. Achraf Hakimi oficjalnie piłkarzem PSG

Działacze PSG od dłuższego czasu szukali prawego obrońcy, który będzie w stanie grać na najwyższym światowym poziomie. Ma to im zapewnić Achraf Haikimi, który 6 lipca podpisał z francuskim zespołem kontrakt na pięć lat.

Kim jest Achraf Hakimi?

Marokańczyk ma obecnie 23 lata i jest jednym z najbardziej utalentowanych bocznych obrońców swojego pokolenia. Piłkarsko wychował się w Realu Madryt, ale Królewscy nigdy nie dali mu poważniejszej szansy na zaistnienie w seniorskiej drużynie – zagrał w niej zaledwie w 17 meczach. Następnie był wypożyczony do Borussii Dortmund przez dwa lata, a w 2020 roku został wykupiony przez Inter Mediolan za 41 milionów euro.

Trudna sytuacja finansowa Interu Mediolan

We Włoszech Hakimi rozegrał znakomity sezon – w 37 meczach strzelił siedem goli i miał dziesięć asyst. Nerazzurri muszą jednak szukać oszczędności w związku z trudną sytuacją finansową i to pomimo faktu, że w sezonie 2020/21 zdobyli mistrzostwo. Inter musi obniżyć wydatki na pensje dla zawodników oraz sprzedać dwóch lub trzech najważniejszych piłkarzy. Hakimi to jeden z nich – PSG miał kosztować około 60 milionów euro.

Co ciekawe to nie Francuzi jako pierwsi ogłosili transfer prawego obrońcy. Najpierw zrobił to Fabrizio Romano, czyli włoski dziennikarz. Na opublikowanym przez niego zdjęciu widać Marokańczyka wraz z jego agentem i Leonardo (dyrektorem sportowym PSG), pozujących na tle klubowego herbu.

