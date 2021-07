Dzieciństwo i piłkarskie początki Kyliana Mbappe. Tak narodził się nowy książę futbolu

Chociaż Kylian Mbappe w grudniu skończy dopiero 23 lata, to już teraz mówi się o nim jako o zawodniku, który w przyszłości będzie najlepszym na świecie. Póki co prym wiodą Leo Messi i Cristiano Ronaldo, ale młody piłkarz PSG ma zadatki na to, by już za kilka lat zdetronizować Argentyńczyka i Portugalczyka.

Obecnie dużo uwagi przywiązuje się do ostatnich sukcesów Mbappe. Mistrzostwo świata z reprezentacją Francji, mistrzostwa i puchary krajowe wygrywane z PSG czy nagrody indywidualne to jedne z osiągnięć 22-latka. Serwisy sportowe na całym świecie prześcigają się w spekulacjach transferowych dotyczących młodego Francuza, a w sieci nie brakuje także licznych publikacji na temat jego rozczarowującego występu na Euro 2020. Mało kto jednak zastanawia się, jak Mbappe doszedł do pozycji gwiazdy PSG oraz jednego z liderów Trójkolorowych.

Jak wyglądały początki Mbappe?

Mbappe jest synem imigrantów z Algierii i Kamerunu, a swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał na przedmieściach Paryża. Już jako nastolatek otrzymywał oferty od topowych klubów, szlifując w międzyczasie swoje umiejętności w osławionej akademii Clairefontaine. Jego karierę krok po kroku prześledzili Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało, którzy w serii „Wydarzyło się naprawdę” przyjrzeli się początkom Mbappe.

Książka pojawiła się na rynku nakładem wydawnictwa SQN i jest skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Taki jest też język używany przez autorów – prosty i obrazowy, co raczej odstraszy czytelników poszukujących pogłębionej biografii Mbappe. Mimo wszystko biografia piłkarza PSG jest napisana lekko i czyta się przyjemnie tym bardziej, że autorzy oparli opowieść na krótkich rozdziałach.

Całość utrzymana jest w gawędziarskim stylu i obfituje w ciekawostki prawdopodobnie nieznane przeciętnemu kibicowi. I chociaż można przyczepić się do zbędnej nauki wymowy nazwisk zamieszczanej w nawiasach, to książka z pewnością spełnia swoje zadanie: w interesujący sposób opisuje historię nowego księcia futbolu, odsłaniając przed czytelnikami intrygujące fakty z jego przyszłości sugerując zarazem, że to właśnie do Mbappe będzie należała piłkarska przyszłość.

