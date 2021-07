Messiemu puściły nerwy po meczu z Kolumbią. Wiadomo, co krzyczał do byłego kolegi z Barcelony

W nocy z 6 na 7 lipca odbył się drugi z półfinałów Copa America. W 1/2 południowoamerykańskiego turnieju zagrały ze sobą Argentyna oraz Kolumbia, jednak ani podstawowy czas gry, ani dogrywka nie wyłoniły zwycięzcy. Potrzebne były do tego rzuty karne, w których lepsi okazali się Albicelestes. Emocje były więc ogromne, a tym negatywnym dał upust największy gwiazdor drużyny Lionela Scaloniego, czyli Leo Messi.

Dlaczego Messi kazał tańczyć Yerry’emu Minie?

Argentyńczykowi puściły nerwy tuż po ostatniej wykonanej jedenastce. Do piłki podszedł wtedy Yerry Mina, który niegdyś również był zawodnikiem Barcelony. Kolumbijski środkowy obrońca nie zdobył bramki i między innymi to z tego powodu jego drużyna odpadła z rozgrywek. W następstwie tego wydarzenia Messi wyskoczył w górę z radości, a następnie zaczął krzyczeć. – Tańcz, tańcz! Na co czekasz? Tańcz teraz! – miał rzucić do przeciwnika, o czym poinformowała telewizja TyC Sports.

O co chodziło Argentyńczykowi? Była to jego riposta na zachowanie Miny z poprzedniego spotkania. W ćwierćfinale Los Cafeteros pokonali Urugwaj również po serii jedenastek. Wówczas stoper, po jednym z rzutów karnych, który wcale nie decydował o awansie Kolumbii, zaczął ssać kciuka, a następnie tańczyć. Gest ten miał zdenerwować między innymi Luisa Suareza, bliskiego przyjaciela Messiego. Stąd właśnie taka jego reakcja.

Kiedy mecz Brazylia – Argentyna w finale Copa America?

Finał Copa America odbędzie się w nocy z 10 na 11 lipca o godzinie 2:00 czasu polskiego. Argentyna zmierzy się w nim z Brazylią. Spotkanie to będzie transmitowane na antenie TVP Sport.

