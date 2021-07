Virgil van Dijk, jakiego nie znacie. Skromny piłkarz, który otarł się o śmierć

Virgil van Dijk po przejściu z Southampton do Liverpoolu szybko stał się ostoją defensywy The Reds. Postawny Holender zdobył mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów, a jego dobre występy zaowocowały nominacją do Złotej Piłki. W 2019 roku stoper musiał uznać wyższość Leo Messiego, jednak zdaniem wielu kibiców i ekspertów i tak jest najlepszym obrońcą na świecie.

Virgil van Dijk, jakiego nie znacie

To właśnie 30-latek jest bohaterem książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa SQN. Yvette Żółtowska-Darska i Jacek Sarzało swoją pozycję kierują przede wszystkim do dzieci i młodzieży, jednak również starsi kibice znajdą w niej coś dla siebie. To zwięzła i prowadzona gawędziarskim stylem historia piłkarza budującego krok po kroku swoją pozycję w światowym futbolu.

I chociaż prosty, a miejscami potoczny język, może niekiedy zrazić czytelników nastawionych na bardziej wymagający styl, to biografia van Dijka spełnia swoje zadanie. Jest kopalnią ciekawostek na temat zawodnika, jego dzieciństwa, pochodzenia oraz trudnych doświadczeń. Dlaczego Holender gra z imieniem na koszulce? Dlaczego mając zaledwie 21 lat spisał testament? Odpowiedzi na te inne pytania można znaleźć w książce, której bohaterem jest skromny sportowiec, chętnie pomagający innym i będący liderem zespołów, dla których gra.

Całość okraszona jest zdjęciami van Dijka oraz streszczeniem najważniejszych informacji na temat 30-latka. To sprawia, że biografia piłkarza to dobra pozycja dla młodych kibiców, chcących pogłębić swoją wiedzę na temat idola.

