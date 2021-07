O krok od tragedii podczas treningu. Kolejny piłkarz miał atak serca i trafił do szpitala

Sceny grozy rozegrały się w tureckiej miejscowości Burdur, gdzie Alanyaspor odbywa przygotowania do kolejnego sezonu SuperLigi. W trakcie zajęć doszło do niebezpiecznego wydarzenia – Khouma Babacar, napastnik tej drużyny, upadł na murawę i stracił przytomność. Senegalczykowi udzielono pomocy, a następnie dokładnie go przebadano.

Khouma Babacar miał atak serca

O całej sytuacji na swojej oficjalnej stronie internetowej poinformował klub. „Badania wykazały, że przyczyną wypadku Babacara był doznany przez niego atak serca. Dalsze leczenie piłkarza będzie odbywało się w prywatnym szpitalu Alanya Anatolia pod nadzorem doktora Ismaila Yetkina. Życzymy naszemu zawodnikowi szybkiego powrotu do zdrowia” – głosi komunikat Alanyasporu.

Wiadomo jednak, że Senegalczyk czuje się dobrze, o czym poinformował za pomocą mediów społecznościowych. „U mnie w porządku, dziękuję wszystkim” – napisał po włosku na swoim Instagramie.

instagram

Babacar doskonale zna język włoski, ponieważ przez 13 lat (z półroczną przerwą) mieszkał i grał we Włoszech. Przez ten czas występował w klubach takich jak Fiorentina, Padova, Modena, Lecce czy Sassuolo. Do Alanyasporu trafił w ramach dwuletniego wypożyczenia, które zakończy się w czerwcu 2022 roku. Wtedy też końca dobiegnie kontrakt Senegalczyka z Sassuolo.

