Młody Polak doceniony przez Juergena Kloppa. Jedzie na obóz z pierwszą drużyną Liverpoolu

Już niebawem The Reds udadzą się na zgrupowanie do Austrii, gdzie będą przygotowywać się do sezonu 2021/22. Presezon to zawsze dobry moment na sprawdzenie kilku juniorów, którzy w przyszłości mogą stanowić godną alternatywę dla bardziej doświadczonych piłkarzy na przykład w razie ich kontuzji. Być może taką szansę niebawem otrzyma Mateusz Musiałowski – Polak znalazł się bowiem w kadrze pierwszej drużyny Liverpoolu na obóz przygotowawczy.

Kim jest Mateusz Musiałowski, młody talent z Liverpoolu?

Czy to przełomowy moment w jego rozpoczynającej się karierze? 17-latek będzie miał szansę trenować z takimi zawodnikami jak Sadio Mane, Mohamed Salah czy Diogo Jota. Wychowanek SMS-u Łódź jest skrzydłowym, więc właśnie od tych piłkarzy będzie mógł nauczyć się najwięcej w najbliższych tygodniach.

Trzeba przyznać, że Musiałowski robi całkiem szybki progres. Do młodzieżowych sekcji The Reds dołączył dopiero przed rokiem i ma za sobą dobry sezon 2020/21, mimo że nawet na tym poziomie przeskok między polską oraz angielską piłką jest bardzo duży. W minionych rozgrywkach skrzydłowy zagrał w 25 meczach, w których strzelił 12 goli i miał cztery asysty, co jak na gracza występującego na leweh flance jest bardzo dobrym wynikiem.

Piękny gol Musiałowskiego z Newcastle

O Polaku w Anglii zrobiło się głośno już jakiś czas temu z powodu gola, którego strzelił w meczu przeciwko Newcastle United. Musiałowski przejął wtedy piłkę w okolicach środka pola, w dryblingu minął kilku rywali, a następnie pokonał bramkarza. Całą akcję można obejrzeć poniżej:

twitterCzytaj też:

Euro 2020. Prezydent UEFA jasno o tegorocznym formacie mistrzostw. „Jest za bardzo wymagający”