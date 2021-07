Leo Messi jednak zostanie w Barcelonie? Najbliższe dni będą kluczowe

Leo Messi wciąż pozostaje wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasł pod koniec czerwca, a zatrudnieniem Argentyńczyka były zainteresowane władze Paris Saint-Germain. Spekulacje transferowe podsycał fakt, że reprezentujący jego interesy ojciec jak do tej pory nie doszedł do porozumienia z prezesem Dumy Katalonii, Joanem Laportą. Hiszpański „AS” podaje jednak, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii najbliższej przyszłości Messiego.

Messi w Barcelonie, Mbappe w PSG?

Wspomniana gazeta przekazała, powołując się na źródła zbliżone do La Liga, że władze zarejestrowały już piłkarza na nadchodzący sezon. Stało się to po tym, jak klub z Camp Nou zagwarantował władze hiszpańskiej ligi, że spełni zobowiązania dotyczące limitów płacowych. Oznacza to, że wkrótce z katalońskim klubem pożegna się kilku dobrze opłacanych zawodników po to, by Messi mógł podpisać nowy kontrakt i od kolejnego sezonu ponownie reprezentować FC Barcelonę.

Informacja o podpisaniu umowy z Messim powinna zadowolić kibiców Dumy Katalonii z dwóch względów. Po pierwsze, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy piłkarz na świecie, będzie wciąż grał na Camp Nou. Po drugie PSG po tym, jak straci szanse na zakontraktowanie Argentyńczyka, powinno zrobić wszystko, by zatrzymać w Paryżu Kyliana Mbappe. Tym samym maleją szanse przejścia utalentowanego Francuza do Realu Madryt, czyli odwiecznego rywala FC Barcelony.

Czytaj też:

Finał Copa America rozstrzygnięty. Messi wreszcie triumfuje z reprezentacją!