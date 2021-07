Oficjalne oświadczenie Pereza w sprawie nagrań. „Zajęli się tym moi prawnicy”

Gazeta „El Confidencial” opublikowała nagranie, na którym Florentino Perez w mocnych słowach wypowiada się na temat legend Realu Madryt – Ikera Casillasa i Raula. Prezes Królewskich nazywa byłego bramkarza klubu „największym błędem” a obu panów „największymi oszustami” w historii Los Blancos.

Oświadczenie Pereza

Perez opublikował oficjalne oświadczenie, w którym odnosi się do całej sprawy. Zaznaczył w nim, że nagranie pochodzi z potajemnie nagranej rozmowy z dziennikarzem Jose Antonio Abellana, który „od wielu lat bezskutecznie próbował je sprzedać”. „Nagranie zawiera pojedyncze frazy rozmów zaczerpnięte z szerokiego kontekstu, w jakim się pojawiają” – napisał prezes Realu Madryt.

Perez stwierdził, że rozmowa z 2006 roku pojawiła się w internecie dopiero teraz przez to, że on sam był mocno zaangażowany w tworzenie Superligi. „Oddałem sprawę w ręce moich prawników, którzy badają możliwe do podjęcia działania” – dodał w oświadczeniu prezes Realu Madryt.

Odpowiedź dziennikarza

Jose Antonio Abellana nie rozumie całego zamieszania. Na swoim koncie na Twitterze napisał, że wszystko to jest już opisane w jego książce „Atak na Real Madryt”, którą wydał w 2015 roku.

