Zaczepne komentarze Pique i Casillasa. „Tak o tobie mówił Perez w nagraniach?”

Gerard Pique i Iker Casillas to jednocześnie starzy koledzy z reprezentacji Hiszpanii i wielcy wrogowie z dwóch zwaśnionych ze sobą klubów Barcelony i Realu Madryt. Zawodnicy udowodnili jednak, że jeśli chodzi o żarty, bez przerwy się dobrze dogadują.

„Żart” Casillasa

Gerard Pique opublikował zdjęcie, na którym prezentuje się bez zwykle towarzyszącej mu na twarzy brody. Jako podpis do fotki dodał słowo „younger” (młodszy), co odnosi się do tego, że bez zarostu wygląda mniej dojrzale. Iker Casillas postanowił zażartować z kolegi w sekcji komentarzy i poprawił obrońcę Barcelony, sugerując, że bardziej pasuje słowo „mounguer”, które jest połączeniem angielskiego słowa „younger” i hiszpańskiego „monguer” (potocznie: niedorozwinięty). Na mocną odpowiedź Pique nie trzeba było długo czekać.

Nawiązanie do taśm Florentino Pereza

Gerard Pique na zaczepną i szydzącą z niego wiadomość Ikera Casillasa odpowiedział: „Niedorozwinięty? Tak o tobie mówił Florentino Perez w nagraniach?”. Zawodnikowi Barcelony chodziło o sytuację z 13 lipca, kiedy to hiszpański „El Confidencial” opublikował taśmę z 2006 roku, na której prezes Realu Madryt w szokujących słowach wypowiada się na temat legendarnego bramkarza Królewskich. Nie każdemu może podobać się taka forma żartu obu piłkarzy, ale oni, jak widać, odnajdują się w tej konwencji.

