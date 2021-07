Opublikowano kolejne nagrania Florentino Pereza. „Ronaldo to idiota”

13 lipca wyciekły pierwsze i drugie nagrania Florentino Pereza, który w nieprzychylnych słowach wypowiada się na temat byłego bramkarza Realu Madryt Ikera Casillasa i Raula. Chwilę później prezes Królewskich wydał oświadczenie, w którym dystansuje się do całej sytuacji i zapowiada interwencję swoich prawników. 14 lipca rano „El Confidencial” wypuścił trzecią partię taśmy, na których znajdują się między innymi wypowiedzi Pereza z 2012.

Nagrania Florentino Pereza z 2012 roku

Nowe nagrania pochodzą z 2012. Florentino Perez wypowiada się na nich między innymi o Cristiano Ronaldo, byłej gwieździe Realu Madryt. – On jest szalony. Ten facet to idiota, chory człowiek. Myślisz, że on jest normalny, ale taki nie jest. Gdyby był normalny, nie robiłby wszystkich głupot, jakie robi – mówił prezes Realu Madryt. – To są goście ze strasznym ego. Rozpuszczeni obaj, trener i on (Jose Mourinho i Cristiano Ronaldo przyp. red.) – stwierdził w 2012 roku Perez.

Florentino Perez wypowiada się również na temat Fabia Coentrao, który technicznie był zawodnikiem Realu Madryt w latach 2011-2018. – To kolejny, który nie ma głowy. On jest niedołęgą, ok? Real takich gości pożera. Teraz on jest ob***ny grą w Realu – powiedział prezes Królewskich.

