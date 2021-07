Gwiazdor reprezentacji Anglii przejdzie operację. Czeka go 12 tygodni przerwy

Marcus Rashford w listopadzie 2020 roku doznał kontuzji barku, a konkretnie naderwania mięśnia lewego ramienia. Uraz nie tylko powodował dyskomfort, ale również ograniczał możliwości ruchowe angielskiego napastnika. Lekarze zalecili przyjmowanie zastrzyków przeciwbólowych, które miały pozwolić niespełna 24-letniemu zawodnikowi dokończenie sezonu.

Piłkarz nie tylko dokończył rozgrywki, ale również pojechał na Euro 2020. Po zakończonych mistrzostwach Rashford podjął decyzję o poddaniu się operacji – przekazał The Athletic. Po zabiegu ma pauzować przez około 12 tygodni, chociaż nie jest jeszcze pewne, kiedy dokładnie zostanie przeprowadzona operacja.

Rashford straci początek sezonu?

Manchester United, w którym na co dzień występuje Rashford, zaczyna rozgrywki ligowe 14 sierpnia od starcia z Leeds. Do połowy października jego klub rozegra osiem spotkań ligowych co oznacza, że młodego Anglika może zabraknąć w spotkaniach z takimi drużynami jak Everton, Leicester City czy West Ham United.

Przypomnijmy, podczas Euro 2020 Rashford wystąpił w pięciu spotkaniach, ale w każdym z nich wchodził z ławki rezerwowych. Wychowanek Czerwonych Diabłów rozegrał 84 minuty, a w finale przeciwko Włochom nie wykorzystał karnego.

